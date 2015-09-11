​AzMeCo и "Газпром" подписали контракт

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку подписан договор между AzMeCo (Азербайджанский метаноловый завод) и российской компанией "Газпром экспорт".

Как сообщает Report, контракт подписали председатель совета директоров AzMeCo Низами Пириев и генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

По договору, "Газпром" будет продавать AzMeCo 2 млрд. кубометров природного газа в год. Поставки природного газа "Газпрома" обеспечат гарантированную загрузку 100% мощностей Карадагского метанолового завода. Их планируется начать в ближайшее время.

Отметим, что AzMeCo основан в 2007 году и сдан в эксплуатацию в декабре 2013 года. Производственная мощность завода составляет 720 тыс. тонн метанола в год. До сегодняшнего дня компанией AzMeCo произведено 193 тысяч тонн продукции, из которых реализовано 191 тысяч тонн метанола. Прибыль Азербайджана от реализации метанола на рынках 17 европейских стран, Израиля и Турции составила 44,5 млн. манатов.