"Азеришыг": В отношении абонентов будут приниматься меры

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Подача электроэнергии абонентам, у которых возникла дебиторская задолженность в период деятельности ОАО "Азеришыг", будет приостановлена с 12:00 19 декабря в соответствии с законодательством.

Об этом сообщил Report руководитель пресс-службы организации Танрыверди Мустафаев.

Он отметил, что самовольное подключение к электросети абонентов, энергоснабжение которых было приостановлено из-за задолженности, считается незаконным потреблением электроэнергии. В отношении данных лиц будут предприняты серьезные меры в соответствии с законодательством Азербайджана: "Просим абонентов во избежание проблем с подачей электроэнергии немедленно погасить задолженность компании".