​"Азеригаз" начал подачу газа в котельные, несмотря на задолженность

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Производственное объединение "Азеригаз", приостановившее подачу газа из-за задолженности "Азеристиликтеджизат", уже начало подачу газа в котельные.

Как передает Report, об этом сообщил начальник абонентской и клиентской службы ОАО "Азеристиликтеджизат" Рафиг Алиев. По его словам, пока обеспечивается газом часть котельных.

"Вчера была частично восстановлена подача газа в некоторых котельных, в каждом районе разрешена подача газа в 3-5 котельных. Вчера мы подключили часть из них, сегодня подключим еще часть. Переговоры продолжаются. По их итогам мы надеемся добиться возобновления подачи газа во всех котельных. Часть задолженности оплачивается, по оставшейся части достигается соглашение, вопрос также рассматривается на уровне правительства. Мы стараемся, чтобы из-за долгового спора население не осталось без тепла. Мы являемся государственными учреждениями, можем решить спор между собой. До конца сегодняшнего дня станут известны результаты переговоров. Скорее всего, в течение недели подача газа во все котельные будет восстановлена".

Р.Алиев отказался раскрыть сумму долга и его оплаченной части, отметив, что сумма не имеет значения, а распространяемые СМИ цифры слишком преувеличены: "У нас есть разногласия по поводу старой задолженности. Все равно мы не сможем погасить ее. Это старые долги со времен бывшего Бакинского управления теплоснабжения. Необходимо внести ясность в некоторые вопросы. Они рассматриваются как нами, так и на уровне правительства.

Сумма задолженности не имеет значения. Эта цифра меняется ежеминутно. Долги возникают у работающих котельных. Через час сумма долга уже изменится".