Азербайджан заработал на проектах АЧГ и "Шахдениз" 122,3 млрд. долларов

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ В январе-июле 2016 года в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) поступило 2,834 млрд. долларов от продажи прибыльной нефти с блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) и прибыльного газа с газоконденсатного месторождения "Шахдениз".

Как сообщили Report в ГНФАР, 2,770 млрд. долларов получено от продажи прибыльной нефти с АЧГ, 64 млн. долларов - продажи прибыльного газа с месторождения "Шахдениз".

В целом, с 2001 года по 1 августа текущего года общие доходы ГНФАР с АЧГ составили 119,779 млрд. долларов, с 2007 года с "Шахдениз" - 2,506 млрд. долларов.

Общий доход Госнефтефонда от двух проектов составил 122,285 млрд. долларов.