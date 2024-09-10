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Азербайджан в январе-августе увеличил экспорт газа в Европу на 10%

Азербайджан в январе-августе увеличил экспорт газа в Европу на 10% В январе-августе текущего года Азербайджан экспортировал в Европу 8,4 млрд кубометров природного газа.
Энергетика
10 сентября 2024 г. 12:56
Азербайджан в январе-августе увеличил экспорт газа в Европу на 10%

В январе-августе текущего года Азербайджан экспортировал в Европу 8,4 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает "Report", об этом говорится в оперативных данных Минэнерго за 8 месяцев 2024 года.

По сравнению с январем-августом 2023 года экспорт газа в Европу увеличился на 10,5%.

В целом экспорт газа из Азербайджана за январь-август 2024 года составил 16,4 млрд кубометров (рост на 3,1%).

Экспорт азербайджанского газа в Турцию в январе-августе текущего года составил 6,5 млрд кубометров газа (спад на 3%), в Грузию - 1,5 млрд (на уровне 8-ми месяцев прошлого года).

За отчетный период по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию было транспортировано около 3,7 млрд кубометров газа (спад на 2,6%).

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan Avropaya qaz ixracını 10 %-dən çox artırıb

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