Азербайджан в январе-августе увеличил экспорт газа в Европу на 10%

В январе-августе текущего года Азербайджан экспортировал в Европу 8,4 млрд кубометров природного газа.

В январе-августе текущего года Азербайджан экспортировал в Европу 8,4 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает "Report", об этом говорится в оперативных данных Минэнерго за 8 месяцев 2024 года.

По сравнению с январем-августом 2023 года экспорт газа в Европу увеличился на 10,5%.

В целом экспорт газа из Азербайджана за январь-август 2024 года составил 16,4 млрд кубометров (рост на 3,1%).

Экспорт азербайджанского газа в Турцию в январе-августе текущего года составил 6,5 млрд кубометров газа (спад на 3%), в Грузию - 1,5 млрд (на уровне 8-ми месяцев прошлого года).

За отчетный период по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию было транспортировано около 3,7 млрд кубометров газа (спад на 2,6%).