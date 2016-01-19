Азербайджан в прошлом году заработал на месторождениях на суше 50 млн. долларов

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Обнародованы поступления в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) за 2015 год от продажи прибыльной нефти на месторождениях на суше, разрабатываемых в соответствии с соглашениями типа PSA (о долевом распределении добычи).

Как сообщили в Фонде в ответ на запрос Report, в прошлом году от продажи прибыльной нефти с месторождений на суше в ГНФАР поступило 50,2 млн. долларов США.

По информации, 14,8 млн. долларов поступило от продажи прибыльной нефти с нефтяных месторождений "Бинягади", "Гирмяки", "Чахнаглар", "Сулутепе", "Масазыр", "Фатмаи", "Шабандаг" и "Сианшор", 12,9 млн. долларов - "Кюровдаг", 821,7 тыс. долларов - "Нефтчала", "Хыллы", "Дуровдаг-Бабазанан" и юго-западного крыла Муганьской моноклинали, 3 млн. долларов - "Зых" и "Говсан", 9,1 млн. долларов - "Балаханы-Сабунчу-Рамана" и "Кюрдяханы", 3,1 млн. долларов - "Сураханы".

В прошлом году в рамках соглашений о восстановлении, разработке и долевом распределении добычи с расположенных на суше частях месторождений "Бахар" и "Гум-дениз" поступило 4,5 млн. долларов и 2 млн. долларов бонусных выплат.

Отметим, что соглашение о разработке блока месторождений, в которые входят "Бинагади", "Гирмяки", " Чахнаглар", " Сулутепе", "Масазыр", "Фатмаи", "Шабандаг" и "Сианшор", подписано 29 сентября 2004 года. По соглашению, доля компании AzFen составляет 75%, Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - 25%. На блоке месторождений осуществляет деятельность операционная компания "Бинагади".

Соглашение о разработке месторождения "Кюровдаг" подписано 3 февраля 2009 года между SOCAR и Global Energy Azerbaijan. По соглашению, доля Global Energy Azerbaijan составляет 80%, SOCAR - 20%. На блоке месторождений осуществляет деятельность операционная компания Shirvan Oil.

Соглашение о разработке нефтяных месторождений "Нефтчала", "Хыллы", "Дуровдаг-Бабазанан" и юго-западного крыла Муганьской моноклинали подписано 3 февраля 2009 года. Доля Neftchala Investments Ltd. составляет 80%, SOCAR - 20%.

Соглашение о разработке блока месторождений, в которые входят месторождения "Зых" и "Говсан" подписано 3 ноября 2006 года. На блоке месторождений осуществляет деятельность операционная компания Absheron. Доля Absheron İnvestments составляет 75%, SOCAR- 25%.

Соглашение о разработке блока месторождений "Балаханы-Сабунчу-Рамана" и "Кюрдяханы" подписано 3 июня 2010 года. На блоке месторождений осуществляет деятельность операционная компания Balakhanı. Доля UQE Lanser PTİ. Ltd. составляет 75%, SOCAR- 25%.

Также 16 августа 2005 года SOCAR и Rafi Oil (нынешняя NOVATIS Oil) подписали соглашение о разработке месторождения "Сураханы". Доля NOVATIS Oil (ОАЭ) составляет 75%, SOCAR- 25%.

Соглашение о восстановлении, разработке и долевом распределении добычи блока месторождений "Бахар" и "Гум-дениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря подписано Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и операционной компанией Bahar Energy 22 декабря 2009 года. Контракт подписан на 25 лет с возможностью последующего продления на 5 лет. Доля Bahar Energy составляет 80%, SOCAR - 20%.