​Азербайджан в этом году заработал на проектах АЧГ и "Шахдениз" 6,135 млрд. долларов

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ За январь-октябрь текущего года в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) поступило 6 135 млн. долларов от продажи прибыльной нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и газа с газоконденсатного месторождения "Шахдениз".

Как сообщили Report в ГНФАР, за отчетный период с блока месторождений АЧГ в фонд поступило 5 856 млн. долларов, с месторождения "Шахдениз" - 279 млн. долларов.

С 2001 года общие доходы с АЧГ составили 116 007 млн. долларов, с 2007 года с "Шахдениз" - 2 399 млн. долларов.

Отметим, что соглашение по разработке месторождений "Азери", "Чираг", "Глубоководный Гюнешли" подписано 20 сентября 1994 года. Добываемая в рамках контракта нефть с блока месторождений АЧГ экспортируется на мировой рынок по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса.

Участниками проекта АЧГ являются компании BP (оператор – 35,8%), SOCAR (11,6%), Chevron (11,3%), Inpex (11%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8%), Itochu (4,3%), ONGC Videsh Ltd. (2,7%).

Соглашение по разработке газоконденсатного месторождения "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%). Нефть с месторождения "Шахдениз" по Южно-Кавказскому трубопроводу поставляется в Азербайджан, Грузию и Турцию.