Азербайджан в этом году произвел свыше 1 млн. тонн автобензина

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь текущего года объем производства нефтепродуктов в стране в стоимостном выражении составил 2 487,3 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 9,6% меньше аналогичного периода прошлого года.

За 11 месяцев произведено 1 048,0 тыс. тонн автомобильного бензина, что на 6,8% меньше соответствующего периода прошлого года.

За отчетный период произведено 2 147,2 тыс. тонн дизельного топлива, что на 17,8% меньше аналогичного периода прошлого года.

За указанный период произведено 175,2 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 579,0 тыс. тонн керосина, 457,6 тыс. тонн топочного мазута, 9,2 тыс. тонн смазочных масел, 170,2 тыс. тонн нефтяного битума, 184,9 тыс. тонн. нефтяного кокса.

Производство бензина для нефтехимии в годовом исчислении сократилось на 5,2%, керосина – 8,7%, смазочных масел – 63,1%, нефтяного кокса – 16,8%. В то же время производство топочного мазута увеличилось на 50%, нефтяного битума – 7%.