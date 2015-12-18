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    ​Азербайджан увеличил экспорт нефти по магистральным нефтепроводам

    На трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан приходится 76% транспортированной нефти

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 42 млн. тонн нефти. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 0,5% или 200 тыс. тонн больше соответствующего периода прошлого года.

    Из общего объема транспортируемой нефти 75,9% приходится на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан.

    Так, за январь-ноябрь этого года по данному трубопроводу транспортировано 31,9 млн. тонн нефти, что на 1,3% больше соответствующего периода прошлого года.

    За этот период по БДТ транспортировано 5,2 млн. тонн транзитной нефти. 

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