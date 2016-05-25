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    Азербайджан представил партнерам итоговые предложения по новому соглашению о разработке АЧГ

    Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев: Партнеры рассмотрят наши предложения

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Переговоры по новому соглашению о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) завершены и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) представила партнерам итоговые предложения. 

    Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

    Р.Абдуллаев отметил, что партнеры также должны предоставить итоговые предложения: "Партнеры рассмотрят наши предложения, и если будет достигнута договоренность, мы подпишем соглашение".

    "Здесь речь не о продлении нынешнего соглашения по АЧГ, а о подписании нового", - отметил глава компании. 

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