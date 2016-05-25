Азербайджан представил партнерам итоговые предложения по новому соглашению о разработке АЧГ

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Переговоры по новому соглашению о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) завершены и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) представила партнерам итоговые предложения.

Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

Р.Абдуллаев отметил, что партнеры также должны предоставить итоговые предложения: "Партнеры рассмотрят наши предложения, и если будет достигнута договоренность, мы подпишем соглашение".

"Здесь речь не о продлении нынешнего соглашения по АЧГ, а о подписании нового", - отметил глава компании.