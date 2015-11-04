​Азербайджан обнародовал объемы экспорта газа в Грузию и Турцию

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ На расположенном в азербайджанском секторе Каспия месторождении "Шахдениз" на сегодняшний день добыто 66 млрд. кубометров природного газа, 17 млн. тонн конденсата. Как сообщает Report, об этом заявил I вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде в своем выступлении на II Каспийской технической конференции-выставке Общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE).

Х.Юсифзаде отметил, что на данный момент среднесуточный объем добычи с 7 действующих скважин на месторождении "Шахдениз" составляет 29 млн. кубометров природного газа и 7 тыс. тонн конденсата. По его словам, до 1 ноября 2015 года по проекту "Шахдениз" посредством Южно-Кавказского трубопровода в Грузию транспортировано 4,8 млрд. кубометров, в Турцию - 36 млрд. кубометров природного газа.

Х.Юсифзаде сообщил, что за 10 месяцев этого года объемы поставок газа в Грузию с месторождения "Шахдениз" по Южно-Кавказскому трубопроводу составили 550 млн. кубометров, в Турцию - 4,8 млрд. кубометров. "На сегодняшний день среднесуточный объем поставок газа в Грузию равен 4 млн. кубометров, в Турцию - 18 млн. кубометров", - сказал представитель SOCAR.