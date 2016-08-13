​Азербайджан нарастил добычу нефти и газа

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ За январь-июль текущего года в Азербайджане добыто 24 700,4 тыс. тонн сырой нефти (включая газовый конденсат). Это на 0,7% больше соответствующего показателя прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, за отчетный период добыто 24 670,1 тыс. тонн (рост на 0,7%) товарной нефти.

За семь месяцев 2016 года добыто 17 460,8 млн. кубометров природного газа. Объем добычи газа вырос на 0,9% по сравнению с прошлым годом. Объем добычи товарного газа сократился на 8% и составил 11 015,4 млн. кубометров.