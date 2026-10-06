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    Азербайджан и Великобритания могут создать рабочие группы для развития сотрудничества

    Энергетика
    • 06 октября, 2026
    • 16:26
    Азербайджан и Великобритания могут создать рабочие группы для развития сотрудничества

    Азербайджан и Великобритания могут создать рабочие группы для развития сотрудничества и скорейшего достижения практических результатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на 8-м заседании Совместной межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией в Баку.

    Министр подчеркнул, что стороны стремятся к дальнейшему укреплению отношений. Он также особо отметил значительный потенциал развития сотрудничества в энергетике, транспорте, цифровой трансформации, искусственном интеллекте и других областях.

    По его словам, взаимодействие сторон может продолжаться и без ожидания очередного заседания комиссии.

    "С этой сильной командой и в рамках предстоящих сессий мы, вероятно, будем поддерживать связь, не дожидаясь следующего заседания. Мы постараемся создать рабочие группы, необходимые для практического обсуждения всех этих вопросов", - отметил Шахбазов.

    Пярвиз Шахбазов Азербайджано-британские отношения
    Nazir: "Azərbaycan və Böyük Britaniya gələcək əməkdaşlıq məqsədi ilə işçi qruplar yarada bilər"
    Azerbaijan, UK may establish working groups to develop cooperation
    MiniBoss
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