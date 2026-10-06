Азербайджан и Великобритания могут создать рабочие группы для развития сотрудничества и скорейшего достижения практических результатов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на 8-м заседании Совместной межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией в Баку.

Министр подчеркнул, что стороны стремятся к дальнейшему укреплению отношений. Он также особо отметил значительный потенциал развития сотрудничества в энергетике, транспорте, цифровой трансформации, искусственном интеллекте и других областях.

По его словам, взаимодействие сторон может продолжаться и без ожидания очередного заседания комиссии.

"С этой сильной командой и в рамках предстоящих сессий мы, вероятно, будем поддерживать связь, не дожидаясь следующего заседания. Мы постараемся создать рабочие группы, необходимые для практического обсуждения всех этих вопросов", - отметил Шахбазов.