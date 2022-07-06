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Азербайджан и Иран обсудили строительство ГЭС

Азербайджан и Иран обсудили строительство ГЭС Азербайджан и Иран обсудили вопросы, вытекающие из реализации проектов гидроузлов и гидроэлектростанций "Худаферин" и "Гыз Галасы".
Энергетика
6 июля 2022 г. 14:47
Азербайджан и Иран обсудили строительство ГЭС

Азербайджан и Иран обсудили вопросы, вытекающие из реализации проектов гидроузлов и гидроэлектростанций "Худаферин" и "Гыз Галасы".

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече в расширенном составе между министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым и министром энергетики Ирана Али Акбаром Мехрабианом.

Стороны подчеркнули важность ускорения работ, связанных с гидроузлами и гидроэлектростанциями, отмечено, что скорейшее завершение процесса строительства значимо для обеих стран.

В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, стоящим на повестке дня в рамках сотрудничества двух стран в энергетической сфере.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Iran to speed up work related to HPPs
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İran SES-lərlə bağlı işləri sürətləndirəcək

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