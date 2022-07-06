Азербайджан и Иран обсудили строительство ГЭС

Азербайджан и Иран обсудили вопросы, вытекающие из реализации проектов гидроузлов и гидроэлектростанций "Худаферин" и "Гыз Галасы".

Азербайджан и Иран обсудили вопросы, вытекающие из реализации проектов гидроузлов и гидроэлектростанций "Худаферин" и "Гыз Галасы".

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече в расширенном составе между министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым и министром энергетики Ирана Али Акбаром Мехрабианом.

Стороны подчеркнули важность ускорения работ, связанных с гидроузлами и гидроэлектростанциями, отмечено, что скорейшее завершение процесса строительства значимо для обеих стран.

В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, стоящим на повестке дня в рамках сотрудничества двух стран в энергетической сфере.