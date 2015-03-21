Азербайджан экспортировал в этом году 1,6 млрд. кубометров газа

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Согласно показателям счетчиков, за январь-февраль текущего года Азербайджан экспортировал 1,6 млрд. кубометров природного газа, что на 3,07% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, объем экспорта природного газа, по данным таможенных деклараций, сократился в годовом исчислении на 57,18%, составив 238,4 млн. кубометров.

По информации, за январь-февраль объем экспорта газа составил 33,6 млн. долларов, что на 69,06% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Объем экспорта природного газа составляет 1,44% от общего объема экспорта.

Отметим, что объем внешнеторгового оборота Азербайджана за январь-февраль этого года составил 4,042 млрд. долларов США, из которых 1,707 млрд. долларов приходится на импортные, 2,335 млрд. долларов - на экспортные операции.