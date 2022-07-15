Азербайджан добыл в июне 632 тыс. баррелей нефти

Суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане в июне этого года составила 632,4 тыс. баррелей.

Суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане в июне этого года составила 632,4 тыс. баррелей.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

Было отмечено, что из них 523,5 тыс. баррелей составила сырая нефть, а 108,9 тыс. баррелей - конденсат.

Напомним, что по соглашению, принятому на 28-м заседании министров стран-членов ОПЕК+, в Азербайджане квота добычи сырой нефти на июнь предусматривалась в объеме 696 тыс. баррелей (рост на 8 тыс.), а обязательство по сокращению - 22 тыс. баррелей.