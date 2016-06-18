Арзу Азимов: Престиж бренда SOCAR находится в полном расцвете - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Исполнительный директор SOCAR Trading Арзу Азимов дал интервью Экономическому и финансовому агентству Женевы о спонсировании Госнефтекомпанией Азербайджана Евро-2016 по футболу, проходящего сейчас во Франции.

- Имеет ли Socar Trading выгоду от этой имиджевой рекламной кампании группы SOCAR в чемпионате Европы-2016?

- Престиж бренда SOCAR находится в полном расцвете. Реклама SOCAR на Евро-2016 весьма положительно влияет на деятельность SОСАR Trading. Она помогает в ходе переговоров с новыми контрагентами, повышает нашу репутацию.

- Как реагируют ваши коллеги в Женеве на присутствие логотипа SOCAR на всех стадионах чемпионата Европы?

- Я получаю много звонков и писем от сотрудников наших офисов в Женеве, Лондоне и Баку. Все они очень гордятся своей работой в такой группе, как наша, которая поддерживает культурные, спортивные и образовательные инициативы по всей Европе. Некоторые сотрудники компании выражают свою реакцию в социальных сетях, размещая фото в Facebook и связывая успех SOCAR со своим.

- С точки зрения человеческих ресурсов, способствует ли участие SOCAR в чемпионате Европы в качестве спонсора мотивации вашей команды?

- Безусловно. Футбол очень популярен и является объединяющей силой во всем мире. Как и во многих других компаниях, каждая команда ставит ставки на матчи, а сумма выигрыша позволяет нам собраться вместе на дружеском вечере. Это футбольное спонсорство сближает наших сотрудников.

- Каков объем инвестиций SOCAR в этом партнерстве с УЕФА?

- Эта сумма не разглашается. К тому же, SOCAR Trading не участвует в финансировании этого спонсорского соглашения между SOCAR и УЕФА, заключенного в мае 2013 года. В руководстве SOCAR любят футбол и с гордостью поддерживают этот вид спорта долгие годы.

В Азербайджане футбол поддерживается правительством более десяти лет. Местное население очень гордится тем, что логотип SOCAR изображен на баннерах Евро-2016. Граждане чувствуют привязанность своей страны к миру посредством футбола, который является очень популярным у многих народов.

- SOCAR мало известна широкой публике, за исключением Швейцарии, где группа присутствует в реализации нефтегазовой продукции с момента покупки более 170 Esso Switzerland АЗС у ExxonMobil в 2011 году.

- Компания также владеет автозаправочными станциями в Азербайджане, Грузии, Украине и Румынии и рассматривает возможности для расширения. Это правда, что заправки в Швейцарии, контролируемые дочерней компанией SOCAR Energy, внесли большой вклад в нашу репутацию. Как и спонсорство фестиваля в Монтре.

Факт владения активами переводит SOCAR в так называемую высшую лигу, куда входят BP, Shell и другие компании. Несмотря на то, что эти активы не включены в баланс SOCAR Trading, они повышают имидж бренда и таким образом позволяют открывать двери.

- Разве не парадоксально финансировать общественные кампании при низкой осведомленности о SOCAR в Европе и в мире?

- Наоборот. Эта кампания демонстрирует наши международные амбиции. SOCAR расширяет свое присутствие в мире. Мы только что открыли два филиала в Канаде (Калгари) и США (Хьюстон) чисто для торговых операций с нефтью и нефтепродуктами и планируем появиться и в Латинской Америке.

Мы укрепляем нашу дочернюю компанию в Сингапуре. В Европе в качестве поставщика энергии мы развиваем сеть клиентов, которая помогает нам быть более заметными. Наши торговые отношения с третьими сторонами составляют 85% от общей суммы доходов SOCAR Trading.