Арабский фонд может купить акции "Роснефти"

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ У "Роснефти" могут появиться новые акционеры. Об этом сообщает Report со ссылкой на "Ведомости".

Отметим, что в начале декабря консорциум Qatar Investment Authority (QIA) и Glencore приобрел 19,5% акций компании за 10,2 млрд евро.

По информации, консорциум может перепродать часть выкупленных акций. Наиболее вероятный кандидат – еще один арабский фонд, сообщили два источника "Ведомостей". Еще один источник отметил, что войти в капитал "Роснефти" очень хотел арабский фонд Mubadala.

Напомним, что "Роснефть" перед приватизацией вела переговоры с 30 фондами, компаниями и финансовыми институтами из Америки, Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.