Алпарслан Байрактар: За последние 20 лет в Турции втрое вырос спрос на природный газ

За последние 20 лет спрос на природный газ в Турции вырос в 3 раза.

За последние 20 лет спрос на природный газ в Турции вырос в 3 раза.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в первый день конференции в рамках Бакинского энергетического форума.

По его словам, за последние 3 года потребность Турции в природном газе выросла с 50 млрд кубометров до 60 млрд кубометров: "В настоящее время Турция является крупнейшим потребителем газа в Европе, и импортирует 70% природного газа".

Замминистра отметил, что основной страной, из которой Турция импортирует газ, является Россия: "В последнее время США также входят в тройку лидеров по экспорту газа в нашу страну. Турция придает большое значение линии Трансанатолийского газопровода (TANAP). Но, тем не менее, продолжает искать альтернативные источники газа".

A. Байрактар сказал, что Турция отдает предпочтение диверсификации источников энергии, особенно альтернативной и возобновляемой, для удовлетворения потребностей.