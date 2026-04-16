    Алибек Жамауов: Астана готова к сотрудничеству с Баку в газовой сфере при наличии проектов

    Энергетика
    16 апреля, 2026
    • 15:27
    Казахстан заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в газовой сфере при наличии совместных проектов.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил председатель правления АО "НК QazaqGaz" Алибек Жамауов журналистам в Ашхабаде в четверг.

    Глава QazaqGaz подчеркнул, что в газовой сфере взаимодействие между странами в настоящее время ограничено географическими факторами. В то же время Казахстан экспортирует нефть через Каспийское море в Азербайджан - порядка 1,5 млн тонн в год с дальнейшей транспортировкой на мировые рынки по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан.

    "По газовой отрасли мы бы с удовольствием работали с Азербайджаном, но на данный момент это затруднено географически. При появлении новых проектов мы готовы к сотрудничеству", - добавил Жамауов.

    По его словам, Казахстан сегодня активно поставляет газ в Китай. В частности, Казахстан ежегодно поставляет в Китай порядка 5 млрд кубометров газа по трубопроводу Туркменистан–Узбекистан–Казахстан–Китай (ТУК).

    По его словам, основной объем газа по данному маршруту формируется за счет Туркменистана - около 35 млрд кубометров в год, еще порядка 5 млрд кубометров поставляют Узбекистан и Казахстан.

    Жамауов отметил, что Казахстан заинтересован в увеличении поставок, однако конкретные цифры пока не называются. "На сегодняшний момент мы поставляем порядка 5 млрд кубометров. Конечно, нам хотелось бы больше, но ситуация постоянно меняется", - сказал он.

