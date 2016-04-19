​Албанское правительство приступило к обсуждению соглашения TAP

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Власти Албании начали переговоры с целью пересмотра соглашения по проекту Трансадриатического газопровода (TAP) для получения экономической выгоды, идентичной дивидендам других стран-участниц проекта.

Как сообщает Report со ссылкой на BNE IntelliNews, об этом говорится в заявлении албанского правительства.

"Завершение переговоров по соглашению ожидается в ближайшее время", - процитировал заявление правительства премьер-министр Эди Рама. Однако он не уточнил, о каких именно экономических выгодах идет речь.

В заявлении говорится, что на сегодняшний день в Албании завершено 56% работ на первом этапе строительства подъездных дорог и мостов. Ожидается, что строительство и реконструкция 100 км дорог и 43 мостов завершатся к концу 2016 года. Инвестиции в эту часть проекта превысят 60 млн. евро.

"Проект TAP стал одним из главных двигателей экономического и социального развития Албании. Важность проекта для экономики стала очевидна уже после начала строительства подъездных дорог и мостов. Проект TAP будет способствовать экономическому развитию и созданию новых рабочих мест вдоль территории трубопровода", - говорится в заявлении.

В то же время одна из компаний, осуществляющих услуги в сфере перевозок и логистики, - немецкая компания EMS-Fehn-Group уже начала работы в проекте. Об этом говорится в распространенной компанией информации.

В период реализации проекта 130 тыс. тонн труб будет поставлено из немецкого порта Браке к албанскому порту Дуррес. Первые трубы были загружены на суда 21 марта и доставлены в Дуррес одиннадцать дней спустя. В общей сложности будет доставлено 13 партий труб длиной 12 м и 15 м и диаметром 1,20 м.

Напомним, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу 10 млрд. кубометров газа в год. На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии. Первые поставки азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз" запланированы в начале 2020 года. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 545 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (820 м).

BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.