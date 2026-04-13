Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    ВБ ожидает дефицит рабочих мест для 1,2 млрд людей в ближайшие 10 лет

    • 13 апреля, 2026
    • 12:14
    Президент Всемирного банка Аджай Банга заявил о надвигающимся кризисе, который проявится в дефиците рабочих мест для 1,2 млрд человек, которые достигнут трудоспособного возраста в развивающихся странах в ближайшие 10-15 лет.

    Как передает Report, об этом глава ВБ заявил в интервью Reuters.

    "При текущих мировых тенденциях, развивающиеся экономики создадут лишь около 400 млн рабочих мест, что оставит дефицит в 800 млн рабочих мест", - сказал он.

    Банга заявил, что сосредоточить внимание людей на долгосрочной перспективе является сложной задачей, учитывая серию краткосрочных потрясений, которые сотрясают мировую экономику после пандемии COVID-19, последним из которых стала война на Ближнем Востоке.

    Он подчеркнул, что намерен добиваться того, чтобы финансовые чиновники сохраняли фокус на долгосрочных задачах, таких как создание рабочих мест, подключение людей к электросетям и обеспечение доступа к чистой воде.

    "Нам приходится обращать внимание на несколько вещей одновременно. Сейчас мы находимся в цикле быстрых потрясений. Более долгий цикл - это ситуация с рабочими местами или водой", - сказал Банга.

    Всемирный банк Аджай Банга Дефицит рабочих мест Экономический кризис

