​SOCAR Polymer объявил новые вакансии

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ ООО SOCAR Polymer объявил конкурс на замещение пяти вакантных должностей.

Как сообщили Report в компании, SOCAR Polymer требуются менеджер по комплексному планированию, менеджер ОТЗОС, инженер крупного производства, технолог и специалисты по контролю за дежурствами на заводе. К кандидатам предъявляются следующие требования.

Менеджер по комплексному планированию – степень бакалавра в технической сфере, опыт работы – минимум 10 лет, сильные знания в сфере стандартов ISO, сильные лидерские качества и другие умения.

Менеджер ОТЗОС – степень бакалавра в технической сфере, опыт работы – минимум 10 лет, знания в сфере систем по управлению здоровьем, безопасностью, окружающей среде, загрязнений окружающей среды, исследования инцидентов посредством Инцидента командной системы, Tripod Beta Tool, аудиторских методов ОТЗОС, HEMP, радиологической безопасности.

Инженер крупного производства - степень бакалавра в технической сфере, опыт работы – минимум 10 лет, опыт работы на руководящей должности – минимум 3 года, сильные знания процесса и концепций производства и другие умения.

Технолог – степень бакалавра в инженерной сфере, опыт работы в сфере технологического проектирования – минимум 3 года, сильные технические и аналитические знания, знание стандартов технологического проектирования и другие умения.

Специалист по контролю за дежурствами (завод) - степень бакалавра в инженерной сфере, опыт работы – минимум 10 лет, опыт работы на руководящей должности – минимум 3 года, сильные знания процесса и концепций производства, сильные знания в сфере стандартов ISO и другие качества.