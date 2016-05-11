Завтра в районах Азербайджана ожидается 28 градусов тепла

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня в основном без осадков, будет преобладать умеренный южный ветер.

Об этом Report сообщили из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 11-15, днем 20-24 градуса тепла, в Баку ночью 13-15, днем 22-24 градуса тепла.

12 мая в районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и вечером в некоторых местах вероятны грозы и дожди. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов тепла, днем 13-18 градусов тепла.