​Завтра в районах Азербайджана ожидается до 40 градусов тепла

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ 9 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Как сообщила Report замдиректора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, завтра в столице ожидается северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 22-25, днем 30-35 градусов тепла.

9 июля а районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются. Однако ближе к вечеру и ночью в некоторых горных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Ожидается восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 22-27, днем 34-39, в горах ночью 13-18, днем 23-28 градусов тепла.

Температура морской воды на Абшеронских пляжах - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгях составит 24-25 градусов тепла, в Загульбе, Бузовне, Мардакянах, Шувялане, Туркян, Говсанах, на Шихово и Сахиле - 25-26 градусов тепла.