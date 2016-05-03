​Завтра в районах Азербайджана будет 26 градусов тепла

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в столице и на полуострове будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-14, днем 18-23 градуса тепла, в Баку ночью 12-14, днем 20-22 градуса тепла.

4 мая в районах Азербайджана в основном без осадков. Вечером и ночью местами возможны грозы и кратковременные осадки. Прогнозируется туман. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 9-14, днем 21-26 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 13-18 градусов тепла.

В ближайшие два дня слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове в основном будут благоприятны для метеочувствительных людей.