В некоторых районах Азербайджана ожидается мокрый снег и снег

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, во второй половине дня в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 17 декабря в столице и на полуострове будет преобладать умеренный северный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла.

В районах Азербайджана 17 декабря местами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах возможны мокрый снег и снег. Прогнозируется туман и местами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от -1 до +4 градусов, днем 6-10 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.