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    В некоторых районах Азербайджана ожидается мокрый снег и снег

    Температура воздуха ночью опустится до 1 градуса мороза

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, во второй половине дня в основном без осадков.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 17 декабря в столице и на полуострове будет преобладать умеренный северный ветер. 

    Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла.

    В районах Азербайджана 17 декабря местами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах возможны мокрый снег и снег. Прогнозируется туман и местами усиливающийся западный ветер.

    Ночью температура воздуха составит от -1 до +4 градусов, днем 6-10 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

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