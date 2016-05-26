Завтра в Баку ожидается 28, в регионах Азербайджана - до 32 градуса тепла

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 15-18, днем 23-28 градусов тепла, в Баку ночью 15-17, днем 26-28 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако вечером и ночью в некоторых северных и западных районах вероятны грозы, кратковременные дожди. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-18, днем 27-32 градуа тепла, в горах ночью 8-13, днем 17-22 градуса тепла.