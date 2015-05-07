​Завтра в Баку ожидается около 20-ти градусов тепла

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на пятницу. Как сообщил Report главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев, 8 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Днем будет преобладать южный ветер. Ночью температура воздуха составит 8-12, днем 16-20 градусов тепла.

8 мая в районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, в горных районах прогнозируется моросящий дождь. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Ночью столбики термометров покажут 7-12, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 2-5, днем 8-13 градусов тепла.

"Что же касается медицинского метеорологического прогноза, ожидаемый 8 и 9 мая на Абшеронском полуострове близкий к климатической норме температурный режим и нормальная вариация метеорологических факторов благоприятны для метеочувствительных людей", - заявил А.Вердиев.