​Завтра в Баку ожидается 20 градусов тепла

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, утром местами возможен слабый туман, ветер умеренный южный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 8-11, днем - 17-22 градусов тепла, в Баку ночью 8-10, днем - 18-20 градусов тепла.

Завтра в горных и предгорных районах Азербайджана в основном без осадков, утром местами туман. В отдельных местах прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10, днем - 19-24 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 7-12 градусов тепла.