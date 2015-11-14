​Завтра в Баку осадков не ожидается

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Баку и на Абшеронском полуострове 15 ноября ожидаются местами дожди, в течение дня переменная облачность, в основном без осадков.

Об этом сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

По информации, прогнозируется временами усиливающийся юго-западный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 7-9, днем 10-15 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 9-11 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана днем в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах ожидаются осадки. Местами возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью от - 2 до +3, днем 8-13 градусов тепла.