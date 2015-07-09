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    Завтра в Баку ожидается 36 градусов тепла

    В районах осадки не ожидаются

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра. 10 июля в Баку и на Абшеронском полуострове  в основном без осадков.

    Как сообщил Report главный гидролог бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев, 10 июля в столице будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится на юго-восточный. 

    Ночью температура воздуха составит 22-26, днем - 31-36 градусов тепла.

    Завтра в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 22-27, днем - 34-39 градусов тепла, в горах ночью - 13-18, днем - 25-30 градусов тепла.

    Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханах, Пиршаги, Нардаране, Бильгях - 24-25 градусов тепла, в Загульбе, Бузовнах, Мардакянах, Шувялане, в Тюркане, Говсанах, на Шихово и Сахиле - 25-26 градусов тепла.

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