Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 35 градусов

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, вечером облачность усилится.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в столице и на полуострове будет преобладать юго-восточный ветер, который к вечеру сменится на умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 18-21, днем - 28-33 градуса тепла, в Баку ночью 18-20, днем - 30-32 градуса тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и вечером в некоторых северных и западных районах вероятны грозы и дожди. В некоторых местах возможен град. Днем прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем - 30-35 градусов тепла, в горах ночью 11-16, днем - 20-25 градусов тепла.