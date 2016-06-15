 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 35 градусов

    В Баку ожидается 32 градуса тепла

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, вечером облачность усилится.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в столице и на полуострове будет преобладать юго-восточный ветер, который к вечеру сменится на умеренный северо-западный ветер.

    Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 18-21, днем - 28-33 градуса тепла, в Баку ночью 18-20, днем - 30-32 градуса тепла.

    Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и вечером в некоторых северных и западных районах вероятны грозы и дожди. В некоторых местах возможен град. Днем прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 16-21, днем - 30-35 градусов тепла, в горах ночью 11-16, днем - 20-25 градусов тепла. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi