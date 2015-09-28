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    Завтра в Азербайджане ожидается до 32 градусов тепла

    В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном, без осадков

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ 29 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном, без осадков. Об этом Report сообщил главный гидролог бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

    По его словам, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать умеренный юго-восточный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 16-20, днем 26-30 градуса тепла, в Баку ночью 17-19, днем 27-29 градусов тепла. 

    Завтра в районах Азербайджана осадки, в основном, не ожидаются. Утром в отдельных местах возможен туман. Прогнозируется восточный ветер, который усилится днем.  Температура воздуха ночью составит 14-19, днем 27-32 градусов тепла, в горах ночью 8-13, днем 19-24 градусов тепла.

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