Завтра в Азербайджане ожидается до 32 градусов тепла

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ 29 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном, без осадков. Об этом Report сообщил главный гидролог бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

По его словам, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать умеренный юго-восточный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 16-20, днем 26-30 градуса тепла, в Баку ночью 17-19, днем 27-29 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки, в основном, не ожидаются. Утром в отдельных местах возможен туман. Прогнозируется восточный ветер, который усилится днем. Температура воздуха ночью составит 14-19, днем 27-32 градусов тепла, в горах ночью 8-13, днем 19-24 градусов тепла.