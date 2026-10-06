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    Завтра в Азербайджане ожидаются интенсивные осадки

    Экология
    • 06 октября, 2026
    • 12:50
    Завтра в Азербайджане ожидаются интенсивные осадки

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются интенсивные осадки.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, юго-восточный ветер утром сменится северо-западным.

    Температура воздуха ночью составит 15-17° тепла, днем - 18-22° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 мм ртутного столба до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

    В регионах Азербайджана местами ожидаются периодические осадки. Местами ожидаются интенсивные дожди, грозы, град, в горных районах - снег, в ночные и утренние часы в некоторых восточных районах возможно усиление осадков. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 11-16° тепла, днем - 20-25° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии Неблагоприятные погодные условия
    Sabah Azərbaycanda intensiv yağış yağacaq
    Intense rain expected in Azerbaijan on October 7
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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