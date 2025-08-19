О нас

Завтра в Азербайджане ожидается дождь 20 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
19 августа 2025 г. 12:56
20 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Однако в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-25, днем - 29-34° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 45-50%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в Лянкяран-Астаринской зоне днем возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Умеренный восточный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 21-25, днем - 32-37° тепла, в горах ночью 10-15, днем - 20-25° тепла.

Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for August 20
Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ

