​Завтра в Азербайджане ожидается 43-градусная жара

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ 4 августа в Баку ожидается 40 градусов тепла. Об этом Report заявила замдиректора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, будет преобладать юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 24-27, днем 33-38, местами 40 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки не ожидаются. Однако ближе к вечеру и ночью в горных территориях возможны грозы и кратковременные дожди. Ожидается восточный ветер, скорость которого в дневные часы немного возрастет.

Ночью температура воздуха составит 22-27, днем 35-40, местами до 43 градусов тепла, в горах ночью 17-22, днем 29-34 градуса тепла.