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    Завтра температура воздуха в Азербайджане повысится до 38 градусов

    В Баку ожидается 33-35 градусов тепла

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается безоблачная погода. 

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

    Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24, днем - 30-35 градусов тепла, в Баку ночью - 22-24, днем - 33-35 градусов тепла.

    28 июня в районах Азербайджана в основном без осадков. Прогнозируется восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 33-38 градусов тепла, в горах ночью - 14-19, днем - 24-29 градусов тепла.

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