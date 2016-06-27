Завтра температура воздуха в Азербайджане повысится до 38 градусов

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается безоблачная погода.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24, днем - 30-35 градусов тепла, в Баку ночью - 22-24, днем - 33-35 градусов тепла.

28 июня в районах Азербайджана в основном без осадков. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 33-38 градусов тепла, в горах ночью - 14-19, днем - 24-29 градусов тепла.