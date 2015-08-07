Завтра прогнозируется дождь

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра, 8 августа.

Как сообщила Report заместитель директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром в некоторых местах полуострова возможны кратковременные незначительные осадки. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 21-25, днем 29-34 градуса тепла, в Баку ночью 23-25, днем 30-32 градуса тепла.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ночью и вечером возможны грозы и кратковременные дожди. Прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-24, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью 13-18, днем 24-29 градусов тепла.