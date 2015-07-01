​Завтра преобладающий в Баку северный ветер немного стихнет

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ 2 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадки в основном не ожидаются, будет преобладать северный ветер, который в дневные часы немного ослабеет.

Об этом Report заявила заместитель директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшах Мамедова.

Ночью температура воздуха составит 22-26, днем 28-33 градуса тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются. Будет преобладать западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью 15-20, днем 26-31 градус тепла.

На пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханах, Пиршаги, Нардаране, Бильгях температура морской воды составит 23-24 градусов тепла, в Загульбе, Бузовнах, Мардакяне, Шувялане - 24-25, в Туркяне, Новханах, на Шихово и Сахиле - 25-26 градусов тепла.