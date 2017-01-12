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    Завтра в Азербайджане возможны осадки

    Баку ночью ожидается 2-4, днем 8-10 градусов тепла

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет пасмурно, местами ожидаются осадки.

    Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, во вторую половину дня южный ветер перейдет в умеренный северо-западный ветер, а ближе к вечеру усилится.

    Ночью температура воздуха составит 2-4, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 2-4, днем 8-10 градусов тепла.

    В районах Азербайджана в основном пройдет без осадков. Местами ожидается туман, в отдельных северных и восточных районах прогнозируются осадки. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

    Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла. 

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