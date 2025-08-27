Завтра ожидается до 39 градусов тепла

О нас

Экология
27 августа 2025 г. 12:27
В Азербайджане 28 августа ожидается до 39 градусов тепла.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24, днем - 27-30 градусов тепла. Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 45-55%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых частях Лянкяран-Астаринской зоны возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26, днем - 34-39, в горах ночью 12-17, днем - 24-29 градусов тепла.

