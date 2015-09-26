​В выходные в Азербайджане ожидаются осадки в виде дождя и грозы

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Завтра в Азербайджане ожидаются осадки в виде дождя и грозы.

Об этом Report сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР).

27 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с кратковременными осадками и грозами. В течение дня в основном без осадков. Будет преобладать умеренный северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-20, днем - 26-30, в Баку ночью 17-19, днем - 26-30 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако вечером и в ночные часы не исключаются грозы и кратковременные дожди. В утренние часы местами возможен туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-18, днем - 27-32 градуса тепла, в горах ночью 10-15, днем - 21-26 градусов тепла.