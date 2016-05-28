В воскресенье в Азербайджане ожидается 35 градусов тепла

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 29 мая в столице и на полуострове будет преобладать восточный ветер, который во второй половине дня сменится северо-западным ветром, к вечеру временами усиливающимся.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-19, днем - 28-33 градусов тепла, в Баку ночью 17-19, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление снизится с 757 мм рт.ст. до 753 мм рт.ст., относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 45-55 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако вечером и ночью в некоторых местах вероятны грозы и дожди. Прогнозируется западный ветер, который днем местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем - 30-35 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем - 20-25 градусов тепла.