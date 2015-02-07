​В воскресенье в Баку ожидаются дожди, в районах - снег

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье. Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 8 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью местами дожди. Местами возможен туман. Ветер северный, временами усиливающийся. Температура воздуха ночью 2-4, днем 6-9 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана ночью и утром возможен туман и моросящий дождь, вечером местами дожди, в горных и предгорных районах мокрый снег и снег. Ветер западный, в некоторых местах временами усиливающийся. Температура воздуха ночью составит 1-6, днем - 9-12 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.