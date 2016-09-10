В воскресенье в Баку осадков не ожидается

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В воскресенье, 11 сентября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Ночью температура воздуха составит 19-22°С, днем - 25-29°С, в Баку ночью будет 20-22°С, днем - 25-27°С.

В районах Азербайджана вечером и ночью в некоторых местах ожидаются грозы и дожди, местами интенсивного характера, в горных районах вероятен град. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 15-20°С, днем - 24-29°С, в горах ночью - 8-13°С, днем - 15-20°С.