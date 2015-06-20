В воскресенье в Азербайджане ожидается 38 градусов тепла

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном, без осадков.

Как сообщила Report заместитель директора бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, завтра в столице в некоторых местах ожидается слабый туман, прогнозируется усиление северо-западного ветра.

Ночью температура воздуха составит 20-24, днем 28-33 градуса тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки, в основном, не ожидаются. Однако, вечером и ночью в некоторых горных и предгорных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-24, днем 34-38 градусов тепла, в горах ночью 13-18, днем 23-28 градусов тепла.