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    В воскресенье в Азербайджане ожидаются дожди

    В Баку ожидается переменная облачность, в основном без осадков

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ 18 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью в отдельных частях полуострова возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер днем перейдет в южный.

    Ночью температура воздуха составит 16-20, днем - 23-27°С, в Баку ночью ожидается 18-20, днем - 24-26°С.

    В районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и вечером местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер восточный.

    Температура воздуха ночью составит 15-19, днем - 24-29°С. В горах ночью ожидается 5-10, днем - 13-18°С. 

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