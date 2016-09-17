В воскресенье в Азербайджане ожидаются дожди

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ 18 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью в отдельных частях полуострова возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер днем перейдет в южный.

Ночью температура воздуха составит 16-20, днем - 23-27°С, в Баку ночью ожидается 18-20, днем - 24-26°С.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и вечером местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 15-19, днем - 24-29°С. В горах ночью ожидается 5-10, днем - 13-18°С.