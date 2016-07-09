В Азербайджане прогнозируются интенсивные осадки

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ В воскресенье 10 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, ночью местами будут дожди и северный ветер, скорость которого днем немного уменьшится.

Ночью ожидается 20-23, днем 24-28 градусов тепла, в Баку ночью 20-22, днем 26-28 градусов тепла.

В течение 11 июля, а также ночью и утром 12 июля в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируются временами усиливающийся северо-западный ветер и осадки, которые могут принять интенсивный характер. Температура воздуха постепенно упадет на 4 градуса.

В районах Азербайджана ночью и вечером местами будут грозы и осадки, которые могут принять интенсивный характер.

Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 28-33 градуса тепла, в горах ночью 10-15, днем 16-21 градус тепла.

До 13 июля погодные условия на территории страны будут нестабильными. Местами возможны грозы, дожди и град.

Скорость преобладающего 11-12 июля западного ветра местами усилится. Уровень рек поднимется, некоторые горные реки могут выйти из берегов.