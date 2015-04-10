​В субботу в Баку ожидается сильный северо-западный ветер

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу. Как сообщила Report заместитель директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, 11 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Прогнозируются осадки и сильный северо-западный ветер. Ночью температура воздуха составит 4-6, днем 7-10 градусов тепла.

11 апреля в районах Азербайджана возможны переменные осадки, в горах ожидается снег и мокрый снег. Будет преобладать временами усиливающийся северный ветер. Ночью температура воздуха составит 3-7, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла.